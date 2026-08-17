Papa: "Cessino le violenze contro i palestinesi in Cisgiordania"

Le parole di Papa Leone XIV

Papa Prevost all'Angelus recitato a Castel Gandolfo, rinnova l'appello "affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania" e chiede "con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due Stati per una pace giusta e duratura". L'appello è stato accolto con un lungo applauso dai fedeli.

"Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto. Essi coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero".



"Insopportabili - ha aggiunto il Pontefice - le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio".











