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Papa: "Cessino le violenze contro i palestinesi in Cisgiordania"

Leone XIV appoggia la soluzione a due Stati e sottolinea l’importanza dei Giochi del Mediterraneo

17 ago 2026
Le parole di Papa Leone XIV
Le parole di Papa Leone XIV

Papa Prevost all'Angelus recitato a Castel Gandolfo, rinnova l'appello "affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania" e chiede "con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due Stati per una pace giusta e duratura". L'appello è stato accolto con un lungo applauso dai fedeli.

"Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto. Essi coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero".

"Insopportabili - ha aggiunto il Pontefice - le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio".   






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