Papa Francesco in Canada a Maskwacis (colline dell'orso), ha implorato 'da Dio perdono, guarigione e riconciliazione' per superare le sofferenze inflitte alla popolazioni indigene con le politiche di assimilazione e con gli orrori delle scuole residenziali governative, in gran parte gestite dalla Chiesa cattolica'. 'Mea culpa' per il modo in cui molti cristiani hanno sostenuto la mentalità colonizzatrice.