NATALE Papa Francesco: "Cristo sia la luce per i bambini che patiscono guerre e conflitti"

Natale: una delle festività più attese dell'anno e centrale per la comunità cristiana. In piazza San Pietro a Roma il Messaggio natalizio "Urbi et Orbi" di Papa Francesco. "Cristo sia luce per i tanti bambini che patiscono la guerra e i conflitti", ha detto il pontefice. Un messaggio dedicato quindi a chi soffre, nei diversi teatri di guerra o nelle zone difficili del mondo, dalla Siria all'Iraq, dall'Africa fino all'America. Nelle parole del Papa anche un riferimento ai migranti e ai soprusi subiti dai profughi durante il loro viaggio.

Nel video, alcuni passaggi del messaggio



I più letti della settimana: