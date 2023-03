Papa Francesco: domani uscirà dall'ospedale, atteso alle celebrazioni della Domenica delle Palme

Notizie incoraggianti sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Domani il Pontefice uscirà dall'ospedale e il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha già confermato che il Papa sarà in piazza San Pietro per la celebrazione della Domenica delle Palme. "La giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale decorso clinico", si legge in una comunicazione. Dopo aver cenato ieri sera, Papa Francesco ha fatto colazione questa mattina, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso a lavorare. Il rientro a casa Santa Marta è previsto, appunto, domani all'esito dei risultati degli ultimi accertamenti.