Papa Francesco, domenica le dimissioni dal Gemelli

Papa Francesco sarà dimesso domani dal Policlinico Gemelli, dopo oltre un mese di ricovero per una polmonite bilaterale. L'annuncio è partito dalla sala stampa Vaticana, poi confermato dall'equipe medica che ha in cura il Pontefice, nel briefing delle 18. Domani si affaccerà dalle finestre delle sue stanze, al decimo piano, per salute durante l'Angelus delle 12, poi, il ritorno a Casa Santa Marta. “Le sue condizioni sono stabili ormai da due settimane – ha spiegato Segio Alfieri, responsabile dell'equipe medica - Il periodo di riposo continuerà a Santa Marta e il Papa sarà in convalescenza per almeno due mesi. Le tempistiche sul recupero della parola sono difficili da ipotizzare – ha aggiunto - ma guardando i miglioramenti avvenuti, i tempi potranno essere brevi. Contentissimo dell'annuncio il Papa stesso, che - ha detto ancora Alfieri - non ha mai perso lo humor”.