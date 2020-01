VATICANO Papa Francesco dona un edificio di fine Settecento ai senzatetto di San Pietro Palazzo Migliori da novembre è gestito dalla Comunità di Sant'Egidio ed offre pasti caldi, 50 posti letto e bagni

Papa Francesco ha donato uno dei palazzi del Vaticano ai senzatetto, che oggi sono accuditi dalla Comunità di Sant'Egidio ed hanno un posto dove dormire, mangiare e lavarsi. Ad un passo da San Pietro, uno stupendo edificio di fine Settecento, di proprietà Vaticana, probabilmente destinato a ben altro, forse un hotel di lusso, come accaduto alla gran parte del patrimonio immobiliare della Santa Sede. E invece... La nobile magione disabitata da anni è stata così completamente ristrutturata, addirittura gli affreschi sono tornati a miglior vita grazie alle maestranze utilizzate di solito per i grandi alberghi. 50 posti letto, con camere e bagni perfettamente attrezzati ad accogliere chi, fino a ieri, dormiva per strada. Tutto pagato dalla Elemosineria vaticana. Anche i poveri così hanno avuto la loro camera con vista, e che vista: dalle terrazze ecco lo spettacolo offerto.

Nel video le interviste a Massimiliano Signifredi, volontario della Comunità di Sant'Egidio; Carlo Santoro, direttore di Palazzo Migliori; Silvano, ospite del Palazzo

