ROMA Papa Francesco: folla in preghiera a Santa Maria Maggiore Centinaia in fila dalla mattina per omaggiare il Pontefice. Oggi messa dei "novendiali" in Piazza San Pietro e pre-conclave alle porte. Spiragli di pace dall’incontro Trump-Zelensky.

Papa Francesco: folla in preghiera a Santa Maria Maggiore.

Centinaia in fila dalle 7 di questa mattina alla basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco. Ad accogliere i fedeli sulla porta, all'apertura della basilica, c'era il rettore, il cardinale Rolandas Makrickas. Sulla lapide una rosa bianca. Nel pomeriggio attesa una delegazione del collegio cardinalizio.

Entra da domani nel vivo il pre-conclave, decisive le Congregazioni. Il cardinale Pietro Parolin presiede stamane in Piazza San Pietro la seconda messa dei "novendiali" in suffragio di Papa Francesco. La piazza è affollata da decine di migliaia di persone, anche perché coincide con il Giubileo degli adolescenti, cui si sono iscritti in oltre 80mila dall'Italia e da vari Paesi del mondo. Raggiunta la capienza massima dell'area.

Spiragli di pace per l'Ucraina dopo l'incontro Trump-Zelensky ieri tra le navate della basilica di San Pietro prima dei funerali del Papa.

