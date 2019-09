Papa Francesco in visita a un centro contro l'Aids in Mozambico

Papa Francesco conclude la sua visita in Mozambico e vola in Madagascar dopo aver lanciato un messaggio di speranza sulla possibilità di combattere la piaga dell'Aids e un appello alla pace. La storica firma il 6 agosto scorso dell'accordo per il Mozambico tra governo e opposizione è "una pietra miliare che salutiamo e speriamo come decisiva", ha detto ieri Papa Bergoglio. Per lui tripudio nelle strade e l'abbraccio corale della nazione, alla quale chiede che “non siano l'odio e la violenza ad avere l'ultima parola". Il Pontefice ha toccato nervi scoperti della società mozambicana, ricordando le vittime dei cicloni, chiedendo per loro la ricostruzione e non dimenticando la questione ambientale. "La difesa della terra – ha detto - è anche la difesa della vita, che richiede speciale attenzione quando si constata una tendenza a saccheggiare e depredare".