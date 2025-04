VATICANO Papa Francesco, l’ultimo saluto: la salma in San Pietro per l’omaggio dei fedeli La salma esposta fino a venerdì sera. Sabato 26 aprile i funerali solenni. Una folla commossa accoglie il Papa della semplicità e della gente.

Papa Francesco è nella Basilica di San Pietro, dove da oggi riceve l’omaggio dei fedeli. L’estremo saluto al Pontefice, deceduto lunedì 21 aprile, è cominciato con la traslazione della salma alle 9:00 dalla cappella di Casa Santa Marta, dove era stata vegliata dalla sera della morte. Già dalle prime ore del mattino migliaia di persone si sono riversate in piazza San Pietro. Il rito, presieduto dal cardinale camerlengo Kevin Farrell, ha visto la partecipazione di cardinali, patriarchi e membri della famiglia pontificia.

La processione, accompagnata dal suono delle campane e dai salmi, ha attraversato l’Arco delle Campane tra gli applausi di una folla commossa, stimata in 10-15 mila persone. Il feretro, portato dai barellieri-sediari, è stato adagiato nella Basilica, davanti alla tomba di San Pietro, su una pedana in legno semplice, in linea con la volontà di sobrietà di Bergoglio, che ha voluto abolire il tradizionale cataletto.

Il Papa è rivestito con i paramenti rossi, la mitria bianca e una coroncina del Rosario tra le mani. Dopo l’ingresso nella Basilica, si è svolta una breve Liturgia della Parola. L’apertura al pubblico proseguirà oggi fino a mezzanotte, giovedì dalle 7:00 alle 24:00 e venerdì dalle 7:00 alle 19:00. I funerali si terranno sabato 26 aprile alle 10:00, sul sagrato della Basilica Vaticana.



