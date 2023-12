NATALE Papa Francesco: "Quante stragi di innocenti nel mondo". Nelle guerre "bambini sono i piccoli Gesù di oggi" Dal Papa l'appello per fermare il conflitto in Terra Santa e liberare gli ostaggi

È un forte appello a fermare la guerra in Terra Santa quello di Papa Francesco. La mattina del 25 dicembre il Messaggio natalizio in Piazza San Pietro, prima della benedizione "Urbi et Orbi". Il Papa ha ricordato le stragi di innocenti nel mondo. Tra le vittime anche "i bambini la cui infanzia è devastata dalla guerra". "Sono i piccoli Gesù di oggi", ha affermato Francesco. Per il Pontefice, "dire 'sì' al Principe della pace significa dire 'no' alla guerra". Ma come si può parlare di pace, ha proseguito, "se aumentano produzione, vendita e commercio di armi?". Nel messaggio anche un riferimento ai soldi pubblici destinati agli armamenti. Il Papa ha ricordato i tanti luoghi di conflitto - tra questi anche medioriente e Ucraina - e ha esortato a fermare la guerra in Terra Santa e a liberare gli ostaggi.

