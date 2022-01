VATICANO Papa Francesco riceve il Corpo Diplomatico: "Possedere armi nucleari è immorale" Presente al tradizionale incontro anche l'Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede Maria Alessandra Albertini

Ricevuto in udienza da Papa Francesco il Corpo Diplomatico accreditato in Vaticano. Un incontro tradizionale slittato un solo anno, lo scorso, a causa della pandemia. Non che quest'anno l'emergenza sia finita, ma Papa Francesco ha voluto incontrare in presenza gli Ambasciatori. Tra questi, anche l'Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede Maria Alessandra Albertini. Il Papa ha subito voluto rinnovare il suo appello ai governi affinché, nei confronti della pandemia, dimostrino senso di responsabilità elaborando una risposta coordinata. L'emergenza dei flussi migratori, ha aggiunto, non si risolve voltando le spalle. Inoltre altre tragedie flagellano popolazioni da anni, come le guerre ha detto, agevolate dalle armi e dalla mancanza di scrupolo nell'usarle.

Nel video gli interventi di Papa Francesco

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: