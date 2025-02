Papa Francesco ricoverato per bronchite, annullati tutti i prossimi impegni

La corrispondenza di Francesca Biliotti

Destano preoccupazione le condizioni di Papa Francesco, ricoverato al Gemelli: annullati tutti i prossimi impegni. La bronchite non gli da' tregua da oltre un mese, e dopo le udienze della mattina è stato deciso di portare Papa Francesco al Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato. Annullati dunque tutti i prossimi impegni del pontefice, anche l'udienza giubilare di domani, mentre la messa per il Giubileo degli Artisti e del mondo della cultura, domenica, sarà celebrata dal cardinale Josè Tolentino de Mendonça, prefetto del dicastero per la cultura e l'educazione. Annullato, invece, uno degli appuntamenti più attesi, l'incontro con gli artisti previsto lunedì a Cinecittà, sarebbe stata la prima volta di un Papa negli studios, e all'evento ci sarebbero state anche le composizioni floreali della sammarinese Mara Verbena.

Ma le condizioni del Papa non consentono ulteriori sforzi, anche la scorsa domenica il suo affaticamento era tale che aveva fatto terminare ad altri la sua omelia, lui stesso aveva parlato di difficoltà nel respiro. Per lui è il quarto ricovero. I numeri del Giubileo sono comunque imponenti, se ne è parlato a Palazzo Chigi nel corso della riunione presieduta dal Sottosegretario Mantovano. Monsignor Fisichella ha tracciato un bilancio di questo primo periodo, le persone che hanno attraversato la porta santa di San Pietro sono a oggi circa un milione e mezzo, e si attendono i dati delle altre basiliche.

Al Giubileo delle forze armate di domenica scorsa c'erano circa 40mila persone, ben oltre il numero previsto. Al Giubileo degli adolescenti, il prossimo 25 aprile, se ne prevedono oltre 100mila. A quello delle Confraternite parteciperà anche la Regina Letizia di Spagna, mentre a quello dei giovani a Tor Vergata, sono attese almeno 500mila persone. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha riferito sui lavori in corso, di 323 interventi del programma Giubileo, 234 sono conclusi e 47 lo saranno a breve.