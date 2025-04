Papa Francesco sorprende i fedeli in Piazza San Pietro: "Buona domenica a tutti"

Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro alla fine della messa per il Giubileo degli Ammalati e del mondo della sanità. Salutando i fedeli con un "Buona domenica a tutti", ha poi condiviso un messaggio toccante durante l'Angelus: ha parlato della malattia come una delle prove più dure della vita, ma anche come un'occasione per sperimentare la vicinanza di Dio.

Ha espresso la sua solidarietà a medici, infermieri e operatori sanitari, denunciando le aggressioni che subiscono e chiedendo più investimenti nella sanità, soprattutto a favore dei più fragili e poveri. Durante l'omelia, il Papa ha ricordato che Dio non abbandona mai chi soffre e che anche nei momenti di maggiore difficoltà la Sua grazia ci sostiene.

Ha citato Benedetto XVI, sottolineando che una società che non sa accogliere i sofferenti è "crudele e disumana". Il Pontefice ha anche parlato della sua esperienza personale di malattia e convalescenza, definendola una "scuola di amore", dove si impara a lasciarsi aiutare con gratitudine e speranza. Infine, ha incoraggiato il personale sanitario a vedere nella cura degli altri un'opportunità per rinnovare la propria vita, vivendo la compassione e l'amore autentico.