Papa Leone in Turchia, allontanato l'attentatore di Giovanni Paolo II Ali Agca

Il viaggio di Papa Leone in Turchia e Libano, il primo del suo pontificato. Storica visita alla Moschea, l'attentatore di Papa Giovanni Paolo II è stato allontanato. Per il suo primo viaggio apostolico Papa Leone XIV ha scelto Turchia e Libano, dove la tappa significativa è a Nicea per i 1.700 anni dal Concilio. E' durato una ventina di minuti il faccia a faccia col presidente turco Erdogan. Sul tavolo la Palestina, i conflitti in Medio Oriente e Ucraina, ma anche i migranti e i cambiamenti climatici che hanno un forte impatto sulle popolazioni.

La prima uscita all'estero di Leone è all'insegna del dialogo e alla ricerca di ponti per la pace. “Oggi più che mai c'è bisogno di personalità che favoriscano il dialogo e lo pratichino con ferma volontà e paziente tenacia”, ha detto il Papa nel discorso alle autorità. “La visita del Papa – ha commentato Erdogan – aumenta la speranza per la pace. Credo che i messaggi trasmessi dalla Turchia raggiungeranno il mondo turco-islamico e il mondo cristiano, accrescendo le speranze di pace nel mondo”. Poi la storica visita alla Moschea Blu, ma a differenza dei suoi predecessori, Benedetto XVI e Francesco, che avevano avuto un momento di raccoglimento silenzioso, Leone non ha pregato, pur visitando il luogo di culto senza scarpe, come vuole la regola islamica.

Subito dopo, l'incontro privato coi Capi delle Chiese e delle comunità cristiane in Turchia, evento a porte chiuse, si è svolto nella chiesa ortodossa siriaca di Mor Ephrem a Istanbul. Mehmet Ali Agca, il turco che nel maggio 1981 sparò in piazza San Pietro a Giovanni Paolo II, è stato allontanato da Iznik, l'antica Nicea, prima dell'arrivo di Papa Leone, giunto a commemorare i 1700 anni dal Concilio. Agca aveva dichiarato ai media turchi di volerlo incontrare, ma la polizia lo ha scortato fuori dalla città. Il viaggio apostolico proseguirà in Libano da domani, domenica 30 novembre, fino a martedì 2 dicembre.







