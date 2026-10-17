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Papa Leone XIV dimesso dal Gemelli: appena uscito si ferma con i fedeli, già rientrato in Vaticano

17 ott 2026
Papa Leone XIV dimesso dal Gemelli: appena uscito si ferma con i fedeli, già rientrato in Vaticano

Papa Leone XIV, ad appena quattro giorni dal ricovero per un intervento al polmone, lascia il policlinico Gemelli. Il pontefice è uscito a piedi, accolto dalla folla, accompagnato dai medici e salutando i fedeli. Leone si è fermato ad interagire con alcuni di loro, salutando una giovane paziente oncologica dell'Ucraina accompagnata dalla famiglia. Il Papa è subito rientrato in Vaticano, diretto al suo appartamento nel Palazzo apostolico dal quale era uscito martedì per ricoverarsi. Auguri di convalescenza sono arrivati da diverse istituzioni. 




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