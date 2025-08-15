Papa Leone XIV: “Non rassegnarsi alla logica delle armi”

A Castel Gandolfo, nella festa dell’Assunta, Papa Leone XIV ha lanciato un forte appello per la pace durante l’Angelus. “Non dobbiamo rassegnarci al prevalere della logica del conflitto e delle armi”, ha detto il Pontefice, affidando “alla Vergine Maria la nostra preghiera per la pace”.

Il Papa ha citato Pio XII, che nel pieno della Seconda guerra mondiale affermava: “Mai più scempio di vite umane!”. “Quanto sono attuali queste parole – ha commentato –. Ancora oggi ci sentiamo impotenti davanti a una violenza sempre più sorda e insensibile. Eppure non dobbiamo smettere di sperare: Dio è più grande del peccato del mondo”. Piazza della Libertà era gremita per la messa celebrata dal Papa nella parrocchia di San Tommaso, alla quale ha preso parte anche il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. Nell’omelia, il Pontefice ha definito “gioia della Chiesa” le comunità cristiane povere e perseguitate, i testimoni della tenerezza e del perdono nei luoghi di conflitto, e gli operatori di pace, sottolineando che “molti di loro sono donne” e invitando a lasciarsi “convertire dalla loro testimonianza”.

Richiamandosi a Dante Alighieri, Papa Leone ha ricordato l’ultimo canto del Paradiso, dove San Bernardo invoca Maria come “sorgente viva, zampillante di speranza”, legando questa immagine al tema giubilare “Pellegrini di speranza”. “Nel cammino dell’esistenza – ha spiegato – la meta è Dio, Amore infinito, pienezza di vita e di pace. Il cuore umano rischia di non trovarla se si perde nella ‘selva oscura’ del male e del peccato”.







