Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli: nel pomeriggio l'intervento al polmone

Gli occhi del mondo puntati sul policlinico Gemelli di Roma per il ricovero di Papa Leone. Il Pontefice sarà ospitato al decimo piano, in un’area precedentemente liberata, mentre l’appartamento a lui riservato è attualmente in ristrutturazione.

Già nel pomeriggio, dovrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo al polmone. A confermarlo è stata la Sala Stampa della Santa Sede, precisando che l'operazione sarà eseguita dall'équipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il Pontefice, 71 anni, è giunto in ospedale accompagnato dal suo medico personale, Luigi Carbone. Sceso autonomamente dall'auto, è apparso sorridente e sereno, salutando con un cenno le numerose persone che lo attendevano all'ingresso del Gemelli.

Ulteriori informazioni sulle condizioni di salute del Pontefice saranno diffuse dal Vaticano nella serata. Intanto, l'agenda papale è stata modificata per consentire il necessario periodo di recupero. Tutte le udienze pubbliche sono state annullate fino al 20 ottobre, mentre la degenza postoperatoria dovrebbe durare circa una settimana.

Rimane per il momento confermato il viaggio apostolico in Sudamerica, previsto dal 6 al 17 novembre, con tappe in Uruguay, Argentina e Perù.

Intanto, due nuove navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nel Mar Nero, in attacchi che il premier Rumen Radev ha definito "inaccettabili". Una nave battente bandiera maltese, di proprietà ucraina, è stata raggiunta da tre droni: tutti i 15 membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo, cinque con ferite lievi. Una seconda imbarcazione è affondata e un marinaio è stato recuperato. Radev ha annunciato la convocazione dell’ambasciatrice russa e informato la Nato, pur precisando che non ci sono prove certe sulle responsabilità. Secondo il premier, tuttavia, la logica suggerisce che gli attacchi vadano a vantaggio di Mosca.















