Papa: 'Parole violente sui social distruggono le persone'

Attenzione all'uso delle parole. Il monito arriva dal Papa nell' incontro con la stampa estera. Francesco spiega che siamo in un tempo in cui "specialmente nei social media ma non solo, molti usano un linguaggio violento e spregiativo, con parole che feriscono e a volte distruggono le persone". Inoltre, "certi titoli 'gridati' possono creare una falsa rappresentazione della realtà".

Il pontefice invita poi la stampa a non dimenticare il Mediterraneo, "che si sta convertendo in cimitero".