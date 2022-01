Papa: "per una pace duratura serve un lavoro che dia dignità"

Papa: "per una pace duratura serve un lavoro che dia dignità".

"Vorrei proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura: il dialogo tra le generazioni; l'educazione, fattore di libertà, responsabilità e sviluppo; e il lavoro, per la realizzazione della dignità umana". Lo ha scritto il Papa in un tweet nel giorno in cui la Chiesa celebra la Giornata Mondiale della Pace. Bergoglio ha poi presieduto la messa a San Pietro e nell'omelia ha ricordato la povertà scelta da Dio per venire nel mondo: "Dio viene lì: nessuna corsia preferenziale, nemmeno una culla! Ecco la bellezza di vederlo adagiato in una mangiatoia". All'angelus ha poi esortato a "non abbattersi e lamentarsi, ma rimboccarsi le maniche per costruire la pace".

