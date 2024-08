Paralimpiadi. Daniele Cassioli: “A volte grazie alle difficoltà si intraprendono percorsi inimmaginabili”

Davide Cassioli

Parigi è pronta al via dei Giochi paralimpici 2024, dopo le Olimpiadi concluse l’11 agosto scorso. Grande attesa per la cerimonia d'apertura di questa sera con le 185 delegazioni presenti, sugli Champs-Élysées e in Place de la Concorde. Per l'Italia è già un'edizione da record con 141 atleti in gara, di cui la metà donne.

"Io penso che lo sport sia importante in assoluto - afferma Daniele Cassioli, ambasciatore paralimpico e presidente onorario Piramis Onlus - per i ragazzi, per i bambini, per gli adulti, per muoversi, socializzare e imparare a stare in un gruppo. Qui, di fronte alle Paralimpiadi e in generale al movimento delle persone con disabilità che fanno sport, penso ci sia un ulteriore messaggio di anti-fragilità e che nonostante le difficoltà, o a volte grazie alle difficoltà, si intraprendono percorsi inimmaginabili".

Se per l'Italia è un'edizione da record, San Marino non avrà nessun atleta presente per il terzo quadriennio consecutivo . A inizio agosto l'associazione Attiva-Mente aveva espresso amarezza e chiesto risposte al Comitato Paralimpico Sammarinese che ha risposto parlando di situazione in via di risoluzione.

Nel servizio l'intervista a Daniele Cassioli (Ambasciatore paralimpico e presidente onorario Piramis Onlus)