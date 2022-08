ICONA Parigi: 25 anni fa moriva lady Diana

Il mondo ricorda Lady D, al secolo Diana Spencer, a 25 anni esatti dallo schianto del tunnel dell'Alma. L'incidente che il 31 agosto1997 mise fine a Parigi, nello sbigottimento di miliardi di persone, a una breve quanto turbinosa esistenza: quella della 'principessa del popolo', stella spentasi a 36 anni al culmine di una tragica fuga dai paparazzi assieme a Dodi al-Fayed, sua ultima fiamma. Consorte infelice del principe Carlo, eterno erede al trono ancora in attesa a 73 anni suonati di raccogliere lo scettro da sua madre Elisabetta, Diana chiuse in quella notte di fine estate i conti con un destino scintillante eppure triste. Un destino che - bella, timida e sorridente - l'aveva proiettata agli onori delle cronache appena ventenne, sull'onda del matrimonio da fiaba del 1981 con il principe di Galles. Ma che - fra copertine glamour e tormenti sotterranei, popolarità globale e depressione nascosta - sarebbe sfociata troppo presto nell'epilogo fatale. La sua morte fece traballare la corona e lo straordinario consenso verso Elisabetta II. Crisi che la regina, consigliata dall'allora premier Tony Blair, seppe peraltro far rientrare con un bagno di umiltà, presentandosi al popolo inglese in diretta tv, tanto che oggi, a un quarto di secolo di distanza, il ricordo di colei che i tabloid non esitarono a proclamare "regina di cuori" della gente comune, può dirsi improntato a un'atmosfera largamente pacificata e condivisa.

