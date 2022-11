FRANCIA Parigi: il limite massimo di velocità scende a 30 km/h Nella capitale saranno messi autovelox per controllare il nuovo limite imposto

Parigi: il limite massimo di velocità scende a 30 km/h.

Il tribunale amministrativo di Parigi ha confermato la decisione della sindaca, Anne Hidalgo e della prefettura di polizia di ridurre la velocità massima delle automobili nella capitale da 50 a 30 km all'ora sull'insieme della rete stradale. Diverse associazioni, tra cui un sindacato di NCC e un gruppo di automobilisti, si erano rivolti al tribunale per contestare la delibera dell'8 luglio 2021. Intervistato dall'agenzia France Presse, David Belliard, assessore parigino per la mobilità, ritiene che la decisione del tribunale sia "una eccellente notizia". "La nostra scelta di mettere Parigi a 30 km/h è positiva per la sicurezza e per il taglio dell'inquinamento acustico"; ha dichiarato, chiedendo ora al governo e alle forze dell'ordine di "permettere la buona applicazione" del limite, "dispiegando, come abbiamo richiesto più volte, autovelox nella capitale".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: