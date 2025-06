Parigi in fiamme dopo la Champions del Psg: 2 morti, 320 arresti

Parigi in fiamme dopo la Champions del Psg: 2 morti, 320 arresti.

Notte di caos a Parigi e in diverse città francesi dopo la vittoria in Champions League del Paris Saint-Germain. Il bilancio è drammatico: due morti, 559 fermi – di cui 320 trasformati in arresto – e almeno nove agenti feriti.

La capitale si è trasformata in un teatro di guerriglia urbana: auto incendiate, negozi saccheggiati, scontri violenti tra ultrà e polizia, che ha risposto con lacrimogeni e granate anti-accerchiamento. Gli Champs-Elysées, cuore dei festeggiamenti, si sono svegliati devastati.

Tra le vittime, una donna investita da un’auto mentre era in scooter a Parigi e un 17enne accoltellato a Dax. Due feriti gravi anche a Grenoble, travolti da un’auto lanciata sulla folla.

La tensione resta altissima. Oggi la parata dei campioni, sugli Champs-Elysées blindati: l’accesso sarà limitato a 110.000 persone, suddivise in tre maxi-box da 35.000 posti ciascuno, tutte dietro barriere invalicabili. I giocatori sfileranno al centro del viale su pullman scoperti per mostrare la Coppa. La sfilata durerà un'ora, poi i giocatori saranno ricevuti all'Eliseo dal presidente, Emmanuel Macron. In serata, festa privata al Parco dei Principi con show musicale e accesso riservato agli abbonati.

