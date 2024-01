TESTIMONIANZA DALLA GUERRA Parla Don Boyko da Leopoli: "Sirene d'allarme durante la messa per l'Epifania" "Grazie a chi ci aiuta e ai nostri coraggiosi soldati al fronte per proteggere noi e l'Europa. Se Putin dovesse invadere l'Ucraina, non si fermerà qui".

“Oggi quando abbiamo celebrato la messa per l'Epifania e la Benedizione dell'Acqua, nella nostra chiesa – racconta il rettore del seminario greco-cattolico di Leopoli, Don Ihor Boyko – è scattato un allarme, però abbiamo continuato a pregare e quando è finita la messa e la gente è uscita dalla chiesa, è terminato l'allarme. La speranza che finisca la guerra? Tutte le guerre hanno avuto un inizio e una fine e anche questa guerra avrà una fine...Mi auguro possa arrivare entro il 2024 ma purtroppo ad oggi non si vede la luce alla fine del tunnel. Noi preghiamo per questo e sono grato a tutti coloro che ci stanno aiutando ed anche ai nostri soldati coraggiosi che sono al fronte per proteggere noi e l'intera Europa dall'invasione russa...perché non credo che Putin, se un giorno riuscisse ad invadere l'Ucraina, si fermerà qui”.

