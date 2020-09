Parlamento Europeo chiede linea dura contro presidente Lukashenko

Il Parlamento europeo ha chiesto sanzioni europee contro il presidente bielorusso Lukashenko, condannandolo per le violente repressioni degli oppositori, respinto l'esito delle "elezioni presidenziali" e non lo riconoscerà più come presidente del Paese dal 5 novembre quando scadrà il mandato. La Lega di Salvini si è astenuta. "Che schifo" è il commento del leader Pd Zingaretti.

L'eurogruppo ha votato anche una risoluzione per l'avvelenamento di Alexiei Navalny sulla quale Lega ha votato contro e i 5s si sono astenuti. Posizioni che hanno sollevato polemiche in Italia.



