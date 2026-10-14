Parte La Stampa USA, quotidiano del Gruppo SAE per il grande pubblico americano

Con il gradimento di Trump ai minimi storici, al 33%, i sondaggi danno quasi per certa la vittoria dei Democratici alle elezioni di midterm. In più, a pesare è anche l'aumento dei prezzi del carburante, che è diventato la principale spina nel fianco per la Casa Bianca. Le previsioni di Maurizio Molinari, Direttore Editoriale del Gruppo SAE:

"Siamo al conto alla rovescia, verso il 3 novembre, per le elezioni di medio termine sul rinnovo parziale del congresso di Washington, i sondaggi ci dicono che i democratici dovrebbero facilmente conquistare la Camera dei rappresentanti, ma che è una battaglia all'ultimo voto per il controllo del Senato, soprattutto a causa del fatto che in alcuni stati del sud tradizionalmente repubblicani, come il Texas e il Kansas, i democratici invece stanno raccogliendo crescenti consensi. Se entrambi i rami del congresso dovessero cadere nelle mani dei democratici, il Presidente diventerebbe quello che a Washington si chiama un'anatra zoppa, ovvero negli ultimi due anni del suo mandato avrebbe difficoltà a legiferare e dovrebbe difendersi dalle inchieste del Congresso. È però una battaglia veramente all'ultimo voto, Trump sta tentando di evitare la sconfitta al Senato e noi, io credo, ne vedremo delle belle e le sorprese sono già annunciate in un Paese come questo, che è e resta la più grande democrazia del mondo",

continua Maurizio Molinari, che nel giorno del Columbus day, ha presentato a New York con il Gruppo SAE, il rivoluzionario progetto del quotidiano La Stampa USA, per avvicinare l'informazione italiana alla popolazione americana:

"L'intenzione è quella di aprire una finestra sull'Italia per il grande pubblico americano in inglese, grazie a giornalisti americani e italiani, grazie a editor che controlleranno la qualità del linguaggio e grazie alla scelta editoriale del gruppo SAE guidato da Alberto Leonardis di raccontare l'Italia, i suoi stili di vita, i suoi prodotti, i suoi sogni, i suoi personaggi, i suoi luoghi, in maniera tale da essere accessibili ogni singolo giorno dell'anno a oltre 300 milioni di americani e al tempo stesso di consentire alla comunità di italoamericani, che equivale più o meno al 10% della popolazione degli Stati Uniti, di raccontare se stessa, la sua identità, le sue radici, insomma di avvicinare l'Italia agli Stati Uniti ma in inglese, in maniera di essere accessibile a ogni singola famiglia americana."









