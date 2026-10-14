LA STAMPA USA Parte La Stampa USA, quotidiano del Gruppo SAE per il grande pubblico americano Molinari, intervistato da RTV, ha parlato anche delle elezioni di Midterm

Con il gradimento di Trump ai minimi storici, al 33%, i sondaggi danno quasi per certa la vittoria dei Democratici alle elezioni di midterm. In più, a pesare è anche l'aumento dei prezzi del carburante, che è diventato la principale spina nel fianco per la Casa Bianca. Le previsioni di Maurizio Molinari, Direttore Editoriale del Gruppo SAE:

"Siamo al conto alla rovescia, verso il 3 novembre, per le elezioni di medio termine sul rinnovo parziale del congresso di Washington, i sondaggi ci dicono che i democratici dovrebbero facilmente conquistare la Camera dei rappresentanti, ma che è una battaglia all'ultimo voto per il controllo del Senato, soprattutto a causa del fatto che in alcuni stati del sud tradizionalmente repubblicani, come il Texas e il Kansas, i democratici invece stanno raccogliendo crescenti consensi. Se entrambi i rami del congresso dovessero cadere nelle mani dei democratici, il Presidente diventerebbe quello che a Washington si chiama un'anatra zoppa, ovvero negli ultimi due anni del suo mandato avrebbe difficoltà a legiferare e dovrebbe difendersi dalle inchieste del Congresso. È però una battaglia veramente all'ultimo voto, Trump sta tentando di evitare la sconfitta al Senato e noi, io credo, ne vedremo delle belle e le sorprese sono già annunciate in un Paese come questo, che è e resta la più grande democrazia del mondo",

continua Maurizio Molinari, che nel giorno del Columbus day, ha presentato a New York con il Gruppo SAE, il rivoluzionario progetto del quotidiano La Stampa USA, per avvicinare l'informazione italiana alla popolazione americana:

"L'intenzione è quella di aprire una finestra sull'Italia per il grande pubblico americano in inglese, grazie a giornalisti americani e italiani, grazie a editor che controlleranno la qualità del linguaggio e grazie alla scelta editoriale del gruppo SAE guidato da Alberto Leonardis di raccontare l'Italia, i suoi stili di vita, i suoi prodotti, i suoi sogni, i suoi personaggi, i suoi luoghi, in maniera tale da essere accessibili ogni singolo giorno dell'anno a oltre 300 milioni di americani e al tempo stesso di consentire alla comunità di italoamericani, che equivale più o meno al 10% della popolazione degli Stati Uniti, di raccontare se stessa, la sua identità, le sue radici, insomma di avvicinare l'Italia agli Stati Uniti ma in inglese, in maniera di essere accessibile a ogni singola famiglia americana."



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