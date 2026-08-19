TECNOLOGIA Partito il processo a Meta: "Ha reso i minori dipendenti e li ha sfruttati" 29 Stati americani hanno portato alla sbarra il colosso dei social. L’accusa: Facebook e Instagram avrebbero progettato un prodotto pericoloso per i giovani. Risarcimenti potenziali fino a 1.400 miliardi di dollari. Meta respinge le accuse

Partito il processo a Meta: "Ha reso i minori dipendenti e li ha sfruttati".

"Ha progettato un prodotto pericoloso per i giovani utenti, sapeva che era pericoloso e poi ha mentito". Ventinove Stati americani portano Meta alla sbarra e mettono sotto accusa il modello stesso su cui sono cresciuti Facebook e Instagram, in un processo che potrebbe costringere il colosso di Mark Zuckerberg a cambiare algoritmi e servizi e aprire la strada a risarcimenti miliardari.



Meta ha "reso i minori dipendenti e li ha sfruttati", oltre ad aver "ingannato" il pubblico, ha attaccato da subito la vice procuratrice generale della Califronia, Megan O'Neil, durante l'arringa iniziale nell'aula del tribunale federale di Oakland, sulla baia di San Francisco.

L'azienda "ha sfruttato il funzionamento del cervello dei bambini", ha aggiunto. Se il New Mexico ha tracciato la strada per affrontare Meta, la California, nel ruolo di capofila dell'azione legale, potrebbe determinarne le sorti sui cambiamenti cruciali per Facebook e Instagram, le due app guida di Meta, oltre a gettare le basi per mega risarcimenti, stimati dai legati della compagnia fino a 1.400 miliardi di dollari.

All'inizio del mese, Meta ha perso la causa in New Mexico che la obbligherà ad apportare modifiche ai suoi servizi e a pagare quasi un miliardo: ma la California ha potere e influenza tali che un esito negativo nello Stato di origine di Meta potrebbe portare a sanzioni ben più severe, tra cui la revisione ampia che imporrebbe modifiche fondamentali agli algoritmi chiave. Insomma, gli esperti del settore hanno definito la fase come "il momento delle grandi aziende del tabacco" dei social media, con Meta nel mirino.

Negli anni '90, le aziende produttrici di tabacco furono costrette a pagare miliardi di dollari per aver ingannato il pubblico sulla sicurezza e sui potenziali danni dei loro prodotti, e di conseguenza videro il loro potere e la loro influenza drasticamente ridotti. In programma, nell'udienza di apertura, ci sono le arringhe iniziali del processo che dovrebbe durare 6-8 settimane: il procuratore generale della California, Rob Bonta, tra i promotori dell'azione legale, guida la coalizione di 29 procuratori generali statali in un'azione congiunta avviata nel 2023.

A sostenere l'accusa ci sarà il pool di procuratori in rappresentanza di California, Colorado, New Jersey e Kentucky. La posta in gioco è altissima, mentre sale la pressione su Meta a livello nazionale perché risponda delle presunte violazioni di leggi federali e statali, tra cui il 'Children's Online Privacy Protection Act'. Bonta, nominato procuratore generale nel 2021 dal governatore Gavin Newsom, ha anticipato lunedì che uno dei suoi compiti più importanti è "proteggere i nostri figli dai pericoli".

Meta "ha progettato un prodotto pericoloso per i giovani utenti, sapeva che era pericoloso e poi ha mentito ai bambini, alle famiglie e alla comunità sulla sua pericolosità - ha rincarato -. Siamo pronti a ritenere Meta responsabile del suo ruolo nell'alimentare la crisi di salute mentale dei bambini americani e non vediamo l'ora di affrontare il processo".

Meta, dal canto suo, ha replicato che le "limitate accuse" della coalizione dei procuratori generali "sono infondate e che le loro richieste finanziarie sono sproporzionate", non offrendo "alcuna prova che qualcuno nei loro Stati sia stato tratto in inganno". "Tentano di penalizzare Meta per problematiche comuni a tutto il settore, come la verifica dell'età", ha dichiarato Meta. Nel frattempo, in un atto giudiziario i procuratori generali degli Stati hanno detto di voler ottenere "un provvedimento ingiuntivo permanente, su base nazionale - anziché statale - per porre fine alle azioni e pratiche illecite di Meta": se accertata la violazione della legge federale, gli Stati chiederanno alla società di cancellare tutti i dati personali dei minori di 13 anni, nonché gli "algoritmi e modelli" addestrati utilizzando le relative informazioni.

Intanto Meta Platforms a Wall Street crolla del 3,5%, andando sotto i 500 dollari. Il responso dei mercati è la prova più evidente sui rischi che la holding di Mark Zuckerberg si appresta ad affrontare.



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