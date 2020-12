ELEZIONI Partito Maduro vince in Venezuela, Psd in testa in Romania

Partito Maduro vince in Venezuela, Psd in testa in Romania.

Il partito del presidente venezuelano Nicolas Maduro ha vinto le elezioni parlamentari tenute ieri in Venezuela: lo ha reso noto l'autorità elettorale, sottolineando che c'è stata una forte astensione da parte dell'elettorato. In Romania, la commissione elettorale ha reso noto i primi dati ufficiali relativi alle elezioni legislative: dopo lo spoglio del 36,38% delle schede, il partito socialdemocratico (Psd) risulta in testa con il 31.41% dei voti seguito dal partito liberale (Pnl) con il 25.42%. Un distacco ben più ampio di quello diffuso dai primi exit-poll, che parlavano di un sostanziale testa e testa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: