CORRISPONDENZA Patto Stabilità: a Bruxelles si punta all'accordo, nottata di trattative prima dell'Ecofin

Ore decisive per il nuovo Patto di Stabilità. I ministri delle Finanze Ue hanno da poco iniziato una cena informale a Bruxelles con l’obiettivo di arrivare a un accordo alla vigilia dell’Ecofin di domani. La presidenza spagnola farà di tutto per trovare l’intesa: sarà una lunga notte, afferma la ministra spagnola dell’Economia Nadia Calviño, che definisce la proposta equilibrata, perché contempla percorsi credibili per la riduzione del debito con lo spazio necessario per gli investimenti nelle priorità europee.

Sia la Francia che la Germania si dicono fiduciose: “con Berlino siamo d'accordo al 90% sulle linee principali della riforma", ha detto il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire. "La Francia è andata incontro alla Germania accettando una clausola di salvaguardia di riduzione del deficit all'1,5% - ha detto -. Rimane la linea rossa che la Francia non oltrepasserà e che riguarda gli investimenti e le riforme strutturali", ha poi sottolineato Le Maire.

Un accordo sulle nuove regole della governance economica "è possibile", perché sono stati compiuti "grandi passi in avanti", gli fa eco il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner. Per il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, "è molto importante raggiungere un accordo perché darebbe un segnale di responsabilità non solo verso i mercati ma anche nei confronti dell'opinione pubblica - afferma -. Non abbiamo bisogno di regole di austerity, ma di regole che promuovano sia la stabilità che la crescita", aggiunge il commissario che definisce le probabilità di successo al 51%.

Fabio Fantozzi

