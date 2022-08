Paura a Zaporizhzia, Onu chiede smilitarizzazione

Il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping parteciperanno al vertice del G20 a Bali il prossimo novembre. Lo annuncia il presidente indonesiano Widodo. Rimane alta tensione per la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzia, nel sud-est dell'Ucraina. Da giorni Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver bombardato la zona, rischiando così un incidente nucleare. Il Segretario Generale dell'Onu, Antonio Guterres ha chiesto ieri la smilitarizzazione dell'area, durante un incontro trilaterale a Leopoli con il presidente ucraino Zelenzky e il turco Erdogan, che si propone come mediatore. Nuovi attacchi russi nella notte, diretti principalmente contro la cittadina ucraina di Mykolayv.

Stati Uniti e Taiwan hanno annunciato l'avvio ufficiale di accordi commerciali. La Cina si oppone, dichiarando che adotterà “tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria sicurezza e sovranità”. Bufera politica in Finlandia, dove la premier 36enne Sanna Marin è stata fotografata mentre balla con gli amici a una festa privata. Le polemiche sono incentrate sul possibile uso di droga durante il party. Ma la premier nega: “non ho fatto nulla di illegale”. L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è sospettato dall'Fbi di aver sottratto documenti sulla sicurezza nazionale. I federali hanno proceduto con una prima perquisizione nella villa del taycoon in Florida. Intanto, va in prigione Allen Weisselberg, direttore finanziario della Trump Organization, dichiaratosi colpevole di 15 reati fiscali.