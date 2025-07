Paura al Tomorrowland: incendio devasta il palco principale

Un vasto incendio ha devastato il palco principale del Tomorrowland, celebre festival di musica elettronica che si svolge a Boom, in Belgio. Scoppiato ieri sera intorno alle ore 18:00, due giorni prima dell’inizio della kermesse previsto per il 18 luglio. Le fiamme, alimentate probabilmente da prove pirotecniche, hanno completamente distrutto la struttura, generando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Sul luogo non erano ancora presenti i partecipanti al festival, ma circa 1.000 membri dello staff sono stati evacuati in sicurezza; non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme ed evitare che si propagassero ai boschi circostanti.

Gli organizzatori hanno rassicurato che il festival – con oltre 400.000 presenze attese su due weekend – proseguirà regolarmente: il campeggio DreamVille sarà aperto il 17 luglio e tutte le attività collegate si svolgeranno come previsto. Sono in corso valutazioni per individuare soluzioni logistiche e alternative per la programmazione delle giornate sul main stage.