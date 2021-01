USA Pelosi: vice presidente Pence rimuova Trump o avanti con impeachment

La Camera americana presenterà nelle prossime ore la risoluzione per chiedere a Pence d'invocare il 25mo emendamento e dichiarare Trump "incapace di eseguire i suoi obblighi". Lo afferma la speaker Pelosi: al vicepresidente saranno concesse 24 ore per rispondere, al termine delle quali se la risposta non sarà quella sperata la Camera procederà con l'impeachment contro il presidente uscente.

E anche il golf americano volta le spalle a Trump: la Pga non terrà il prossimo campionato sul suo percorso.



