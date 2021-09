Per aiutare la popolazione di Haiti scende in campo anche la San Marino For The Children

La situazione di Haiti, colpita dal terremoto il 14 Agosto 2021, sta diventando sempre più complicata; gli aggiornamenti indicano più di 2000 vittime e oltre 12 mila persone ferite; a queste vanno aggiunti 344 dispersi, ancora sepolti sotto le macerie delle case distrutte: sono 40 mila le abitazioni crollate dopo il sisma, che hanno costretto oltre mezzo milione di persone a trovare soluzioni di fortuna per dormire. Ad aggravare ulteriormente la situazione è arrivata anche una tempesta tropicale che ha provocato alluvioni per cui le risorse di acqua potabile sono diminuite.









Il Paese Caraibico, già piegato da una situazione politica complicata e dai contagi legati al Covid, è ora in ginocchio: per questo la San Marino for the Children ha avviato una raccolta fondi per l'acquisto di cibo, acqua, farmaci e ogni bene di prima necessità. La somma raccolta verrà inviata alla comunità missionaria monfortana di Haiti, con la quale la Onlus collabora da anni. "Un dovere dare una mano - ha detto il presidente di San Marino for the Children Marco Mazza - Le immagini che abbiamo visto sono spaventose". Per le donazioni basterà accedere al sito internet della Onlus in cui si trovano tutte le informazioni, per contribuire al risollevamento dello Stato caraibico.

Nel video l'intervista a Marco Mazza, presidente di San Marino for the Children