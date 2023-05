Per Patrick Zaki un nuovo rinvio, stavolta al 18 luglio

A tre anni e tre mesi dall'inizio della vicenda giudiziaria, anche la decima udienza del processo a carico di Patrick Zaki si è conclusa con un rinvio: il giudice titolare del procedimento non si è presentato e le parti sono state riconvocate per il prossimo 18 luglio. Accusato di "diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese", Patrick Zaki rischia fino a 5 anni di carcere.

Dall'8 dicembre 2021 è tornato in libertà, dopo 22 mesi di custodia cautelare passati in carcere: da allora resta in attesa di giudizio senza la possibilità di viaggiare e quindi di rientrare a Bologna per proseguire i suoi studi. "Ogni rinvio di questo interminabile processo rinnova l'angoscia e il dolore che da più di tre anni condividiamo con Patrick", dichiara il Rettore dell'Università di Bologna Giovanni Molari. "Ma rinnova anche la nostra determinazione e il nostro sostegno".