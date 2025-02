Philadelphia, jet-ambulanza precipita in un’area residenziale: case in fiamme

Nuova sciagura nei cieli americani. Un jet-ambulanza privato con a bordo sei messicani, tra cui un bambino malato, si è schiantato in un’area commerciale e residenziale a nord-est di Philadelphia, innescando un vasto incendio che ha coinvolto abitazioni e veicoli parcheggiati. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30 ora locale (le 00:30 in Italia). Il velivolo, un Learjet 55, era decollato dall’aeroporto cittadino ed era diretto a Springfield-Branson, in Missouri, ma per cause ancora da accertare ha perso quota e si è abbattuto in un quartiere densamente popolato.

Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori, mentre le autorità hanno chiuso le strade limitrofe invitando i cittadini a evitare la zona. Non è ancora stato diffuso un bilancio ufficiale, ma il presidente Donald Trump ha parlato di “altre vittime innocenti andate perdute”, facendo temere il peggio.

Nel frattempo, il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha dichiarato che lo Stato sta mettendo in campo tutte le risorse necessarie per far fronte all’emergenza. L’Office of Emergency Management di Philadelphia ha confermato che si tratta di un “incidente grave”, mentre la Federal Aviation Administration (FAA) e il National Transportation Safety Board (NTSB) hanno aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dello schianto.

L’evento arriva a pochi giorni dalla tragedia di Washington, dove la collisione tra un volo di linea e un elicottero militare ha causato la morte di 67 persone.