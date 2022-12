GERMANIA Piano di attacco al Bundestag: arrestati 25 terroristi, uno a Perugia 'Piano concreto di un gruppo di estrema destra armato'

Raid della polizia tedesca oggi in tutta la Germania dove sono stati arrestati 25 membri di un "gruppo terroristico" di estrema destra sospettato di pianificare un attacco al Parlamento: lo hanno dichiarato i procuratori federali in una nota. Gli appartenenti al movimento "Cittadini del Reich" (Reichsbuerger) sono sospettati di "aver fatto preparativi concreti per entrare con la forza nel Parlamento tedesco con un piccolo gruppo armato", hanno dichiarato i procuratori.

Nell'ambito dell'operazione antiterrorismo, che si è svolta oggi in Germania sono stati eseguiti anche due arresti all'estero, uno in Italia e l'altro in Austria. Lo scrive la Dpa. Gli altri arrestati sono stati intercettati nelle regioni tedesche di Baden-Wuerttemberg, Baviera, Berlino, Assia, Bassa Sassonia, Sassonia, Turingia. Riguardo all'operazione svolta in Italia, la Polizia di Stato di Perugia questa mattina, ha arrestato in un albergo in località Ponte San Giovanni a Perugia, un cittadino tedesco, classe 1958, ex ufficiale dei reparti speciali dell'esercito tedesco. L'operazione si inquadra nell'ambito di una complessa operazione della polizia tedesca tesa a disarticolare una radicata rete terroristica denominata "Reichsburger" ed ispirata al "Terzo Reich" (che conta più di 20.000 militanti).

L'attività sul territorio italiano, informa la Polizia, è stata eseguita dal personale della Digos di Perugia - coordinata dalla Direzione centrale Polizia di prevenzione - su attivazione dell'unità Fastitalia e Sirene del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, che ha seguito le attività di scambio informativo con l'ufficiale di collegamento per la Germania. L'indagato è accusato di far parte di un'associazione criminale avente l'obiettivo di sovvertire con ogni mezzo - anche attraverso la commissione di reati - l'ordine democratico tedesco sostituendolo con un'altra forma di stato non meglio identificata. Una volta appresa la notizia della presenza del 64enne sul territorio nazionale, gli operatori della Digos hanno avviato un mirato servizio di osservazione e di verifica sul posto, durato diversi giorni. Questa notte, poi, in seguito all'emissione di un mandato di arresto europeo, da parte dall'autorità giudiziaria tedesca, gli operatori hanno fatto irruzione all'interno della struttura e, dopo aver localizzato l'uomo, lo hanno arrestato e accompagnato presso gli uffici della questura per le attività di rito. Nella sua camera i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato diverso materiale riconducibile all'attività sovversiva dell'organizzazione terroristica. Sono in corso le procedure finalizzate all'estradizione del 64enne.



