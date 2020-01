Piano Trump: Italia resta per 'Due popoli, due Stati'

'L'Italia accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti per favorire il rilancio del processo di pace in Medio Oriente, tuttavia valuterà con molta attenzione i contenuti della proposta di Washington, nella convinzione che la soluzione a due Stati resti la prospettiva più sostenibile e giusta'. Così una nota della Farnesina sul piano di pace presentato da Trump, che ha registrato l'immediata contrarietà dei palestinesi e la discesa in campo del presidente turco Erdogan. 'Gerusalemme è sacra per i musulmani. Il piano di Trump che mira a dare Gerusalemme a Israele è assolutamente inaccettabile'.

"I palestinesi sono liberi di avanzare un loro piano se pensano sia giusto fare così. Ma io so che Israele è pronta a sedersi a un tavolo sulla base della proposta avanzata dal presidente Trump", ha detto il segretario di stato americano Mike Pompeo. La Lega Araba parla di 'violazione dei diritti dei palestinesi'.

Oggi a Mosca incontro Putin-Netanyahu.