Pioggia di missili dall'Iran su Israele: si riunisce Consiglio di Sicurezza Onu

Stamane, secondo media libanesi, aerei caccia israeliani si sono alzati e hanno attaccato Beirut sud. all'indomani dell'attacco iraniano nella notte contro Israele, con duecento missili, quasi tutti intercettati dall'Iron Dome e da sistemi anti-missilistici americani. L'esercito israeliano ha segnalato che cento razzi sono stati lanciati in mattinata dal Libano sul nord di Israele.

In Iran sono stati cancellati tutti i voli fino a domani alle 17.00. Preoccupazione in Europa per l'escalation. Per Scholz l'attacco dell'Iran rischia di "infiammare" l'intero Medio Oriente". Per la presidente della Commissione Ue von der Leyen è una "minaccia la stabilità della regione"