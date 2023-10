Pioggia di razzi contro Israele, il Ministro della Difesa: "Hamas ha lanciato una guerra"

Pioggia di razzi contro Israele, il Ministro della Difesa: "Hamas ha lanciato una guerra".

Attacco a sorpresa da Gaza su Israele, con nutriti lanci di razzi in parte intercettati dalle batterie di difesa israeliane Iron Dome. Ci sarebbero almeno 15 feriti (di cui uno grave). Hamas ha affermato che i missili lanciati nella fase di apertura della operazione che ha chiamato 'Alluvione al-Aqsa', sono almeno 5000. "Abbiamo deciso di mettere fine ai crimini di Israele", si legge in un comunicato in cui denuncia "profanazioni" avvenute nei Luoghi santi di Gerusalemme.

I razzi sparati da Gaza hanno centrato nel Negev il villaggio beduino di Kseifeh secondo quanto detto alla televisione pubblica Kan il sindaco di quella località, secondo cui finora si ha notizia di quattro morti. Gli abitanti, ha aggiunto, non dispongono di rifugi in cui proteggersi durante attacchi di razzi.



"Siamo in stato di guerra. Abbiamo 21 episodi in corso nel sud del Paese" ha affermato il capo della polizia israeliana, Yaakov Shabtai. Unità scelte della polizia, ha aggiunto, sono state mobilitate ed inviate nella zona degli scontri. La polizia ha inoltre eretto posti di blocco sulle arterie fra il sud ed il centro di Israele. Misure di sicurezza sono state approntate anche lungo la linea di demarcazione con la Cisgiordania e nelle città di Israele a popolazione mista di ebrei ed arabi.



Hamas "ha commesso un grave errore questa mattina e ha lanciato una guerra contro lo Stato di Israele". Lo ha detto il ministro della difesa Yoav Gallant aggiungendo che l'esercito "sta combattendo contro il nemico in ogni luogo. Invito tutti i cittadini israeliani a seguire le istruzioni di sicurezza. Lo Stato di Israele - ha concluso - vincerà questa guerra".



Secondo notizie dei media - ma non confermate ufficialmente - miliziani di Hamas infiltrati nel sud di Israele avrebbero preso in ostaggio dei civili israeliani. In particolare - secondo Haaretz - nella cittadina di Ofakim a ridosso della Striscia di gaza.S econdo il quotidiano, a Sderot i miliziani di Hamas sarebbero entrati nella locale stazione di polizia. Sono segnalati anche diversi scontri a fuoco. Eguali notizie riferite anche dalla tv - sebbene non confermate ufficialmente - riferiscono di soldati israeliani presi in ostaggio da Hamas.



Mohammed Deif, capo dell'ala militare di Hammas, ha precisato che l'operazione 'Alluvione al-Aqsa' rappresenta una reazione "alla profanazione dei luoghi santi a Gerusalemme" e al costante rifiuto da parte di Israele di "liberare i nostri prigionieri". Ha affermato che i miliziani hanno avuto ordine di "non uccidere donne e bambini". Ha anche fatto appello a tutti i palestinesi di unirsi alla lotta armata. "Il nemico - ha detto - è più debole di quanto non si pensi". Questo testo è stato diffuso sul web da Hamas che, come in passato, ha mostrato solo un profilo oscurato del volto di Deif. L'esercito israeliano ha dichiarato "lo stato di allerta di guerra".

"La Farnesina, in stretto raccordo con l'ambasciata italiana in Israele, continua a monitorare l'evoluzione della situazione di sicurezza nel Paese. Invitiamo i connazionali alla massima prudenza. Unità di Crisi attivata. Numero di emergenza: +39 06 36225". dichiara il Ministero degli affari Esteri su X.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: