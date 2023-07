Pioggia di razzi su Odessa, distrutta parte della cattedrale ortodossa

Attacco russo su Odessa nella notte. La città sotto una pioggia di missili, è il quinto giorno consecutivo di bombardamenti. Colpita la storica cattedrale ortodossa della Trasfigurazione, luogo di culto protetto dall'Unesco: un lato della facciata completamente distrutto, oltre agli ingenti danni all'interno. Almeno due i civili morti e una ventina di feriti, anche dei bambini.

“L'ennesimo crimine di guerra” - tuona l'Alto rappresentante dell'Ue, Borrell. Il presidente ucraino Zelensky promette una rappresaglia: 'Non ci sono scuse per il male russo' - dice. L'accusa a Mosca è di volere bloccare del tutto l'accesso dell'Ucraina al Mar Nero neutralizzando il corridoio del grano. Ma la replica del Cremlino non si fa attendere: 'A Odessa si preparavano attacchi alla Russia, colpiti siti pronti ad atti terroristici'.

Attoniti i leader europei. 'La barbarie non prevarrà', dice Palazzo Chigi. Il Papa all'Angelus parla di Odessa e invita a pregare per l'Ucraina. Intanto il presidente bielorusso Lukashenko durante l'incontro con il presidente russo Putin a San Pietroburgo ha dichiarato che i Wagner "vogliono marciare verso Varsavia". Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Interfax. "Stanno iniziando a stressarci, vogliono fare un'escursione in Polonia ma li teniamo a bada” - riferisce sarcastico il presidente bielorusso, rassicurando Putin.

A Mosca, nel frattempo, trovato morto in ufficio il 40enne milionario russo Anton Cherepennikov, proprietario della Russian IKS Holding, la più grande azienda informatica russa, ritenuto vicino ai servizi segreti russi. Cherepennikov è l'ultima figura di alto profilo dell'élite del Paese a morire in circostanze ancora poco chiare.