"Più che per l'Ucraina, Trump vede Putin in funzione anti cinese"

"E' davvero molto difficile che Trump possa portare a casa un accordo che vada bene sia a Mosca che a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky, oggi, subito dopo la 'call' con Trump ha ribadito che una cessione di territori è fuori discussione e l'Europa ha preteso, giustamente, che l'Ucraina sia al tavolo dei negoziati e che nessuno, al di fuori dell'Ucraina, possa decidere il suo futuro. Pare ormai chiaro, però, che l'obiettivo del presidente Trump, più che far finire la guerra in Ucraina, è vedere il presidente Putin, anche perché hanno tutta una serie di capitoli di cui parlare, dall'Artico, al Baltico, al Caucaso, alla Siria, ed è chiaro che Trump cerca in Putin una spalla in funzione anti cinese. Il rischio è che il conflitto si trascini all'infinito. Uno sforzo che Kiev non si può più permettere. Dal punto di vista militare la Russia ha molti più soldati rispetto all'Ucraina, anche se sostanzialmente li manda al fronte a forza. E non se lo può permettere neppure l'Europa che continua ad approvare pacchetti di sanzioni contro la Russia, mentre l'America lo fa in maniera più blanda. Anche il presidente Trump rischia perché è vero che lui lo fa in funzione anti cinese e per l'economia americana ma è anche vero che un presidente americano che diventa il salvagente della Russia, è qualcosa che sovverte totalmente le relazioni internazionali degli ultimi 100 anni”.







