REFERENDUM Plebiscito a Parigi: il 90% dei cittadini vota contro il noleggio dei monopattini

Plebiscito a Parigi: il 90% dei cittadini vota contro il noleggio dei monopattini.

Circa il 90% dei parigini ha votato domenica contro i monopattini a noleggio nel referendum indetto dal Comune. Se questo ne seguirà le indicazioni, il libero noleggio dei monopattini sarà vietato a Parigi, prima capitale in Europa, a partire da settembre. La mancanza di regole ha finito per esasperare i parigini, colpiti anche dai continui incidenti. Anche una ragazza italiana, Miriam Segato, era stata travolta e uccisa il 14 giugno 2021 sul lungo Senna da un monopattino che sfrecciava con due ragazze a bordo che neppure si fermarono per soccorrerla.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: