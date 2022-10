GUERRA Polonia: decollo di caccia italiani per intercettare aerei russi

Polonia: decollo di caccia italiani per intercettare aerei russi.

Gli Eurofighter italiani impegnati nell'attività di Air Policing Nato in Polonia hanno intercettato ieri 4 velivoli russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese prima di essere costretti a rientrare nello spazio dell'exclave russa di Kaliningrad. 'La situazione nel Donbass sarà stabilizzata. La Russia potrà far sviluppare i territori tranquillamente', dice Vladimir Putin, che accusa gli Usa di essere coinvolti nel conflitto e promuove il luogotenente in Cecenia Kadyrov, accusato di gravissime violazioni dei diritti umani. Putin inserisce formalmente la centrale nucleare di Zaporizhzhia nella lista degli asset russi. Kiev prosegue nella controffensiva e scopre nuovi orrori: 'A Kharkiv tolti denti d'oro ai cadaveri'. Intesa tra i 27 su ottavo pacchetto di sanzioni anti-Mosca, incluso il price cap al petrolio.

