Polonia: il “filotrumpiano” Nawrocki si aggiudica per un soffio le Presidenziali

Impetuosa, negli anni, la crescita di influenza in ambito UE della Polonia. Passata di fatto dallo status di “Paese paria” ad attore baricentrico in politica estera. E ciò, probabilmente, per due fattori: il rapporto privilegiato con Washington e la rigida postura nei confronti di Mosca. Da qui l'attenzione per questa tornata, caratterizzata da un'affluenza superiore al 70%; e conclusasi con la sconfitta a sorpresa – e per pochi decimali – del Sindaco di Varsavia filo-europeista Trzaskowski. Von der Leyen ha fatto evidentemente buon viso a cattivo gioco congratulandosi con il nuovo Presidente: Karol Nawrocki. Un passato, pare, da hooligan del Lechia Danzica; fra le curiosità anche un uso smodato dei sacchetti di nicotina, tanto da averne utilizzato uno pure in un dibattito in diretta TV. I media lo definiscono “sovranista”; di certo aveva da subito definito queste Presidenziali un referendum contro l'attuale premier Tusk. Molto vicino a Trump; rigidamente conservatore su temi quali l'aborto, ma favorevole ad un potenziamento del welfare. E fortemente identitario. Tanto che ha dichiarato di opporsi all'adesione dell'Ucraina, a UE e NATO, fino a che Kiev non si assumerà la responsabilità dei riferiti massacri di polacchi avvenuti in Volinia nella Seconda Guerra Mondiale. Voce teoricamente dissonante, insomma, quella di Nawrocki, nell'attuale quadro europeo. Per di più in una fase densa di incognite. Ieri alcuni analisti militari avevano parlato di una “Pearl Harbor” russa, con riferimento ai devastanti attacchi ucraini con munizioni circuitanti a basi aeree nelle profondità della Federazione. C'è chi addirittura non ha escluso una risposta non convenzionale di Mosca, essendo stata intaccata una delle componenti della triade nucleare russa: quella dei bombardieri strategici. Non un dettaglio il silenzio di Washington; mentre da Bruxelles si plaudiva all'operazione di intelligence. A completare il quadro una serie di sabotaggi alle linee ferroviarie; uno dei quali ha provocato varie vittime civili nel Bryansk. Azione attribuita a Kiev, da autorità russe; che hanno parlato di terrorismo. Dall'altra parte pesanti attacchi con droni in territorio ucraino. In questo clima il nuovo round di colloqui, oggi, a Istanbul, dei belligeranti. Mentre sul campo non si fermano le operazioni; con una continua – seppur lenta – avanzata delle forze di Mosca.