Portland: sostenitore Trump ucciso in scontri con 'Black Lives'

È un sostenitore di Trump l'uomo ucciso a Portland durante gli scontri coi manifestanti 'Black lives matter'. "Riposa in pace Jay", twitta il presidente Usa. "Gridando 'law and order' Trump istiga alla violenza", accusa intanto il leader dei senatori dem Schumer. Poco prima il presidente Usa aveva detto che "il solo modo per fermare la violenza nelle città è attraverso la forza".