Precipita aereo da turismo: undici morti vicino a Nancy

Tragedia nell'est della Francia, dove un aereo da turismo è precipitato nella tarda mattinata di oggi a Tomblaine, nel dipartimento di Meurthe-et-Moselle, alle porte di Nancy. Il bilancio, confermato dalle autorità francesi, è di undici vittime.

Secondo le prime informazioni diffuse dalla prefettura, il velivolo era decollato dall'aerodromo di Nancy-Essey e trasportava un gruppo di persone che avrebbe dovuto partecipare a un "battesimo di lancio con il paracadute". A bordo si trovavano il pilota, cinque istruttori e cinque allievi, tutti deceduti nell'impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori, le forze dell'ordine e il prefetto di Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy, che ha attivato il centro operativo dipartimentale per coordinare le operazioni di emergenza.

La polizia ha invitato la popolazione a evitare la zona per consentire l'accesso ai mezzi di soccorso. Le cause dello schianto sono ancora da accertare. La procura e la Gendarmeria dei Trasporti Aerei hanno avviato un'indagine per ricostruire la dinamica dell'incidente.









