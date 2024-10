BUENOS AIRES Precipita da hotel, muore ex One Direction Liam Payne aveva 31 anni, Procura indaga sulle cause della morte

Il musicista, cantautore e chitarrista britannico Liam James Payne, 31 anni, ex membro del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell'hotel in seguito a una richiesta di intervento al 911 (il numero di emergenza).

Secondo le ricostruzioni, il musicista era arrivato da solo nell'hotel, domenica scorsa. È rimasto lì fino a mercoledì pomeriggio. Il receptionist dell'hotel ha chiamato quel giorno il 911 per chiedere l'intervento della Same (Sistema de Atenciòn Medica de Emergencia), per un ospite con comportamenti aggressivi e pericolosi in seguito all'assunzione di droghe o alcol. Il receptionist ha specificato nella chiamata che temeva per la vita dell'ospite, e ha chiesto ai soccorsi di arrivare il prima possibile. Insieme alla Same sono giunte sul posto anche le forze dell'ordine, ma al loro arrivo hanno ritrovato il corpo del cantante precipitato dal terzo piano dell'edificio al 6092 di Costa Rica Street. Il direttore della Same, Alberto Crescenti, ha dichiarato al canale tv TN che si è trattato di una caduta di circa tredici o quattordici metri e che la vittima ha riportato "gravissime lesioni incompatibili con la vita. Non c'era alcuna possibilità di rianimazione", ha detto.

La polizia della città di Buenos Aires e la 14/ma Procura penale, guidata dal procuratore Andrés Esteban Madrea, stanno cercando di stabilire se si sia trattato di una morte accidentale o di un gesto volontario. Mezz'ora prima della notizia, il cantante aveva postato su Snapchat una serie di foto e video con la sua ragazza, l'influencer Kate Cassidy.

Il cantante e cantautore britannico, il cui nome originale è Liam James Payne, era nato il 29 agosto 1993 a Wolverhampton, nel Regno Unito. La sua ascesa nell'industria musicale è avvenuta nel 2010. Dopo aver partecipato al talent show X Factor, uno dei giudici del programma, Nicole Scherzinger, gli suggerì di mettere in piedi una band. Questo lo portò alla formazione del famoso gruppo One Direction, composto da Payne, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson. Nel 2011 hanno pubblicato il loro primo album in studio "Up All Night". Tra il 2012 e il 2015, Payne e i suoi compagni hanno pubblicato due CD - "Take Me Home" e "Midnight Memories" -, creazioni musicali che hanno finito per posizionare il gruppo inglese come uno dei più riconosciuti a livello internazionale.

Nel 2016 il chitarrista ha iniziato una carriera da solista, durante la quale ha prodotto successi come "Strip That Down", "Get Low" e "Stack It Up", tra gli altri. Dopo quattro anni come artista solista, nel 2020 ha lanciato il suo primo tour mondiale. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il successo non è stato facile da gestire: con l'aumento della fama degli One Direction, Liam ha sviluppato disturbi mentali come agorafobia, ansia e alcolismo. Dopo la separazione dal gruppo e la nascita del figlio Bear - avuto dalla cantante britannica Cheryl Tweedy - è entrato in riabilitazione per riprendere il controllo della sua vita. La notizia della sua morte ha generato un'ondata di cordoglio sui social media, con fan e colleghi che hanno espresso tristezza e sostegno alla famiglia di Payne in questo momento difficile. I fan del cantante gli hanno reso omaggio sul luogo dell'accaduto, lasciando biglietti, accendendo candele e cantando alcune canzoni dei One Direction. Oggi si possono vedere i messaggi e i fiori lasciati dai fan di fronte all'hotel.

