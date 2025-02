Preghiera e speranza per Papa Francesco La Cei avvia una catena di preghiera mentre dal Gemelli arrivano segnali di miglioramento, ma la prognosi resta riservata.

Preghiera e speranza per Papa Francesco.

Si è aperta ieri sera a Bologna la catena di preghiera per la salute di Papa Francesco, promossa dalla Conferenza episcopale italiana. L’iniziativa è partita con un rosario nella Basilica di San Domenico, guidato dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, al quale hanno partecipato numerosi fedeli. "Ci riuniamo in preghiera per affidare alla Vergine madre Papa Francesco – ha detto Zuppi – con tanto affetto e riconoscenza, in questo momento di prova e di sofferenza". La Cei ha invitato le diocesi italiane a organizzare momenti di preghiera nei prossimi giorni, per intercedere per il Pontefice.

Intanto, dal Policlinico Gemelli arriva un segnale di speranza: il bollettino medico serale conferma che non ci sono state nuove crisi respiratorie e che non sono state necessarie ulteriori trasfusioni. Tuttavia, si registra una lieve insufficienza renale, che viene monitorata attentamente dai sanitari. La prognosi resta riservata.

Anche il presidente colombiano Gustavo Petro ha rivolto un appello accorato al Papa, definendolo "un leader dell'umanità" e "un compagno di lotta". "Per favore, non ci lasciare andare" ha scritto Petro in un messaggio sui social, sottolineando l’importanza della guida spirituale di Francesco in un momento in cui "la vita è in pericolo a causa dell'avidità".

Dall’ospedale filtra la notizia che il Pontefice ha partecipato alla Santa Messa nel suo appartamento al decimo piano, segno della sua lucidità e del desiderio di rimanere vicino ai fedeli. Secondo Avvenire, la risposta dell’organismo del Papa alle cure richiederà ancora qualche giorno di valutazione. Nel frattempo, le chiese di tutta Italia continueranno a unirsi nella preghiera, con la speranza che Papa Francesco possa tornare presto al suo servizio per la Chiesa e il mondo intero.

