Premio Nobel per la pace all'organizzazione antinucleare Nihon Hidankyo

Il premio Nobel per la pace del 2024 è stato assegnato all'organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo.

Il presidente del comitato, Jørgen Watne Frydnes, ha descritto Nihon Hidankyo come "un movimento popolare di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, noto anche come Hibakusha" e ha affermato che ha ricevuto il premio per la pace "per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso le testimonianze che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate".

L'organizzazione ha sottolineato che la situazione a Gaza è "come il Giappone di 80 anni fa".